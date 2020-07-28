Песков ответил на вопрос о здоровье Путина после слов Лукашенко о COVID
Здоровье президента России Владимира Путина нормальное, его рабочий график не изменится. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя известие о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, в Кремле не были проинформированы о том, что белорусский президент переболел вирусом.
28 июля Александр Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД сообщил, что он переболел коронавирусом.