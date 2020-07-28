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Песков ответил на вопрос о здоровье Путина после слов Лукашенко о COVID

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Здоровье президента России Владимира Путина нормальное, его рабочий график не изменится. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя известие о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле не были проинформированы о том, что белорусский президент переболел вирусом.

28 июля Александр Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД сообщил, что он переболел коронавирусом.

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По словам белорусского президента, врачи сообщили ему о том, что он бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией, накануне. 

В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.

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Александр Лукашенко

17 июля Лукашенко встретился в Минске во Дворце независимости с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Тогда политики пожали друг другу руки и по-дружески обнялись. Медицинские маски у них отсутствовали. Российский премьер прибыл в белорусскую столицу с несколькими членами делегации.

Сам Мишустин переболел коронавирусом в конце апреля. В середине мая его выписали из больницы.

19 июля Telegram-канал «Компромат Беларусь» сообщил о госпитализации Лукашенко. Там говорилось, что у президента случился гипертонический криз. «Незыгарь» писал, что состояние Лукашенко ухудшилось вскоре после встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя эту информацию, заявила, что она не соответствует действительности.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, коронавирус
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