Песков ответил на вопрос о здоровье Путина после слов Лукашенко о COVID

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Здоровье президента России Владимира Путина нормальное, его рабочий график не изменится. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя известие о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле не были проинформированы о том, что белорусский президент переболел вирусом.

28 июля Александр Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД сообщил, что он переболел коронавирусом.

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