Мишустин заявил Лукашенко о «менее вирулентном» коронавирусе в Белоруссии

Александр Лукашенко и Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин, прибывший в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил о том, что коронавирус в Белоруссии менее заразный. Видеозапись встречи политиков опубликовал Telegram-канал «Пул первого», освещающий деятельность президента Белоруссии.

Как следует из видео, на встрече во Дворце независимости в Минске Лукашенко и Мишустин пожали друг другу руки и по-дружески обнялись. Медицинские маски у политиков отсутствовали.

Лукашенко отметил, что в период пандемии Мишустину, переболевшему коронавирусом, хоть и было трудно, но отчасти повезло.

«Он сейчас не заболеет и никого не заразит», — сказал президент Белоруссии, обращаясь к участникам российской делегации.

В свою очередь посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил Лукашенко, что он каждый день сдает тест на наличие коронавируса. Лукашенко ответил ему, что он не заставляет его делать этого.

«В Белоруссии вирус менее вирулентен», — отреагировал на это Мишустин.

«Вот! Понял?» — сказал Лукашенко в ответ Мезенцеву.

Мишустин сообщил о заражении коронавирусом в конце апреля во время проходившего в режиме видеоконференции совещания с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Путин назначил исполняющим обязанности премьер-министра первого вице-премьера Андрея Белоусова. Впоследствии Мишустина поместили на лечение в медучреждение, где он находился под наблюдением врачей. Все, кто контактировал с российским премьером, были изолированы.

Мишустина выписали из больницы 19 мая.

По данным Минздрава Белоруссии на 17 июля, с начала пандемии коронавируса в стране переболели инфекцией COVID-19 65 782 человека. Умер 491 человек.