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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко посоветовал не целоваться с другими женщинами во время пандемии

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения сообщил, что во время пандемии не следует целоваться с посторонними женщинами. Об этом сообщает белорусский портал REFORM.by.

«Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся. Не лезь, там, если ты мужик, к другой женщине. Ну потерпи месяц», — сказал Лукашенко. Он попросил мужчин ограничить такие близкие контакты своей семьей.

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В марте президент страны рекомендовал ходить в сухую сауну, ссылаясь на то, что вирус погибает при 60 градусах. Тогда же Лукашенко обратился к гражданам Белоруссии с просьбой не поддаваться панике и продолжать работу, заявив, что трактор и поле «всех вылечат». В начале апреля глава республики, со ссылкой на интервью неназванного российского ученого, посоветовал для профилактики коронавируса заниматься спортом, выходить на свежий воздух и есть жирную пищу.

По последним данным Минздрава Белоруссии, в стране нашли 18 350 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них умерли 107 пациентов.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Александр Лукашенко
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