Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату

Президент России напомнил, что убитые подо Ржевом воины шли в бой, чтобы россияне сегодня жили под мирным небом, а президент Белоруссии предупредил, что новая война случится, когда о памятниках забудут

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

«Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков. Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный тысячелетний исторический путь», — заявил в обращении к россиянам Путин.

В свою очередь Лукашенко, выступая на церемонии открытия мемориала, выразил уверенность в том, что, пока люди приходят к таким памятникам, новой войны не будет.

«Как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать», — предостерег Лукашенко.