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В пресс-службе Лукашенко заявили «не дождетесь» на слухи о госпитализации

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Данные о госпитализации президента Белоруссии не соответствуют действительности, заявила «РИА Новости» его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«Традиционное — не дождетесь», — заявила она агентству в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

Сообщения о том, что Лукашенко доставили в больницу, появились, в частности, в Telegram-канале «Компромат Беларусь». Канал утверждал, что у президента случился гипертонический криз. «Незыгарь» в свою очередь написал, что состояние Лукашенко ухудшилось вскоре после встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Лукашенко заявил Мишустину о недолго существующих неравноправных союзах
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Встреча Лукашенко с Мишустиным прошла в Минске в пятницу, 17 июля. Стороны обсудили предстоящие выборы президента в Белоруссии, отношения Москвы и Минска и ситуацию с коронавирусом.

«Думаю, с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе и в Евразийском экономическом союзе», — заявил Лукашенко по итогам встречи. После этого белорусский президент провел переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, госпитализация
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