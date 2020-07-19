В пресс-службе Лукашенко заявили «не дождетесь» на слухи о госпитализации

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Данные о госпитализации президента Белоруссии не соответствуют действительности, заявила «РИА Новости» его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«Традиционное — не дождетесь», — заявила она агентству в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

Сообщения о том, что Лукашенко доставили в больницу, появились, в частности, в Telegram-канале «Компромат Беларусь». Канал утверждал, что у президента случился гипертонический криз. «Незыгарь» в свою очередь написал, что состояние Лукашенко ухудшилось вскоре после встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Встреча Лукашенко с Мишустиным прошла в Минске в пятницу, 17 июля. Стороны обсудили предстоящие выборы президента в Белоруссии, отношения Москвы и Минска и ситуацию с коронавирусом.