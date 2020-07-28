Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

Во время митинга в Хабаровске изъяли несколько ножей и топор. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Instagram.

Он призвал людей оставаться дома, заниматься своими делами и беречь себя и своих близких. При этом Дегтярев отметил, что с уважением относится к тем, кто выходит на улицы в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

«Это абсолютно нормально иметь свое мнение... Но лучше будет, если каждый будет работать на своем месте. А я, как временно исполняющий обязанности губернатора, [буду] продолжать те хорошие дела, которые он наметил. Чем я и занимаюсь», — сказал он.