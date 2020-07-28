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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

Во время митинга в Хабаровске изъяли несколько ножей и топор. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Instagram.

Он призвал людей оставаться дома, заниматься своими делами и беречь себя и своих близких. При этом Дегтярев отметил, что с уважением относится к тем, кто выходит на улицы в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

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«Это абсолютно нормально иметь свое мнение... Но лучше будет, если каждый будет работать на своем месте. А я, как временно исполняющий обязанности губернатора, [буду] продолжать те хорошие дела, которые он наметил. Чем я и занимаюсь», — сказал он.

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Михаил Дегтярев

Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову объяснил, почему не выходит к митингующим. «Вот это кресло — оно ко многому обязывает. Я, когда зашел в этот кабинет, я же фотографировал, показывал стол — здесь метр бумаг был», — сказал он. Теперь стол чистый, отметил врио главы Хабаровского края. Также он заявлял, что ему некогда ходить на митинги.

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Фото: Вячеслав Реутов / РИА Новости

Митинги и шествия в поддержку бывшего губернатора, арестованного по обвинению в организации убийств, продолжаются уже третью неделю. 25 июля жители Хабаровска дважды за сутки вышли на улицы в поддержку Фургала. Первая акция, по разным оценкам, собрала от 6,5 тыс. до 20 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин в июле отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио хабаровского губернатора был назначен Дегтярев.

Теги: Михаил Дегтярев, Хабаровск, митинги
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