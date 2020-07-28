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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев объяснил невыход к митингующим «ко многому обязывающим креслом»

Врио губернатора рассказал, что в первый рабочий день он обнаружил на своем столе гору бумаг, с которыми нужно было разобраться. «Этим занимался. Какие митинги, какие выходы? Все сделал — стол чистый», — сказал Дегтярев
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Пресс-служба администрации Хабаровского края)

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову объяснил, почему он не идет на прямой контакт с участниками митингов в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала.

«Вот это кресло — оно ко многому обязывает. Я, когда зашел в этот кабинет, я же фотографировал, показывал стол — здесь метр бумаг был. Один метр высотой: постановлений, писем, согласований. <...> Вот я пришел, этим занимался. Какие митинги, какие выходы? Все сделал — стол чистый», — заявил Дегтярев.

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала
Общество
Михаил Дегтярёв

При этом он отметил, что во время рабочих командировок уже встречался с жителями. «Обещания выдерживаю, уже третий день действительно так общаюсь — в Ванино, в Советской Гавани, в поселке Заветы Ильича очень большой сход был людей», — заметил Дегтярев.

Глава региона также напомнил, что и в Хабаровске у него был разговор с жителями. «Здесь вот я приехал, вышел. Я много что сказал, просто на цитаты разобрали то, что интересно», — добавил Дегтярев.

Помимо этого, врио губернатора извинился перед местными жителями за свои высказывания во время стрима, который он провел в первый рабочий день в Instagram. «Тоже людям зашло — отправляют меня в космос, баню. Ну что, мы в бане не паримся? Паримся. Я хожу в Москве в баню, в Хабаровске буду ходить в баню. Они закрыты, кстати, постановлением правительства Хабаровского края. <...> Если кого-то это задело, и он не понял моего такого искреннего юмора по отношению, в первую очередь, к себе — я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел», — сказал Дегтярев.

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Политика
Михаил Дегтярев (2-й&nbsp;слева)

Отвечая на вопрос, если выбирать из мнений президента России Владимира Путина, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского и хабаровчан, то чье из них для Дегтярева будет главным, глава региона сказал: «Мнения всех этих трех субъектов не отличаются ни по одному вопросу». «Хоть любое возьмите, назовите пальцем в небо, я вам скажу, что они абсолютно идентичны», — подытожил он.

Акции протеста в поддержку Фургала, которого арестовали по подозрению в причастности к нескольким убийствам в середине 2000-х, продолжаются с 11 июля. В разные дни на улицы Хабаровска выходили десятки тысяч митингующих. Очередная акция прошла 25 июля. Тогда Дегтярев вышел на площадь Ленина, где расположено здание краевого правительства. Врио губернатора появился на улице после 22:00, когда с площади ушла основная масса протестующих и в большинстве своем остались сотрудники правоохранительных органов. В присутствии нескольких десятков человек Дегтярев обсудил с местными жителями ряд вопросов. Объясняя столь поздний выход к участникам акции в поддержку Фургала, Дегтярев сообщил, что он буквально только что вернулся из рабочей поездки и физически не мог оказаться здесь раньше. При этом он отметил, что говорить при 5-6 тыс. человек невозможно, так как его никто не услышит.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Михаил Дегтярев, Хабаровский край, митинги, Сергей Фургал
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