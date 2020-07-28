Дегтярев объяснил невыход к митингующим «ко многому обязывающим креслом»

Врио губернатора рассказал, что в первый рабочий день он обнаружил на своем столе гору бумаг, с которыми нужно было разобраться. «Этим занимался. Какие митинги, какие выходы? Все сделал — стол чистый», — сказал Дегтярев

Михаил Дегтярев (Фото: Пресс-служба администрации Хабаровского края)

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову объяснил, почему он не идет на прямой контакт с участниками митингов в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала.

«Вот это кресло — оно ко многому обязывает. Я, когда зашел в этот кабинет, я же фотографировал, показывал стол — здесь метр бумаг был. Один метр высотой: постановлений, писем, согласований. <...> Вот я пришел, этим занимался. Какие митинги, какие выходы? Все сделал — стол чистый», — заявил Дегтярев.

При этом он отметил, что во время рабочих командировок уже встречался с жителями. «Обещания выдерживаю, уже третий день действительно так общаюсь — в Ванино, в Советской Гавани, в поселке Заветы Ильича очень большой сход был людей», — заметил Дегтярев.

Глава региона также напомнил, что и в Хабаровске у него был разговор с жителями. «Здесь вот я приехал, вышел. Я много что сказал, просто на цитаты разобрали то, что интересно», — добавил Дегтярев.