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В Москве арестовали 10 участников драк между армянами и азербайджанцами

Десять участников стычек между армянами и азербайджанцами арестованы в Москве.

Так, Кузьминский суд арестовал на два месяца четырех участников драк в столице. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. По данным суда, 25 июля были взяты под стражу Захидов М.Ф., Гамидов П.Б., Валиеву Б.Р. Гамидов имеет российское гражданство, а остальные являются гражданами Азербайджана. Они проведут в СИЗО два месяца. 27 июля также был арестован гражданин Азербайджана Гиясов Джейхун до 24 сентября.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Также Никулинский суд, как сообщает ТАСС, в понедельник заключил под стражу пять человек: Артака Никояна, Арсена Апреяна, Армена Апреяна, Сейрана Никояна, Аргишта Петросяна. Ранее в Троицком суде был арестован выходец из Азербайджана А. Можлумов.

Всем им вменяется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Данная статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Первые драки между уроженцами Армении и Азербайджана произошли в ночь на 24 июля. 24–25 июля были задержаны более 30 участников стычек. Их подозревают в побоях, погроме магазинов и кафе и грабеже. В МВД заявили, что участникам столкновений на ближайшие пять лет запретят въезд в Россию.

Теги: новости, массовая драка, Армения, Азербайджан, Москва
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