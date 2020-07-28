В Москве арестовали 10 участников драк между армянами и азербайджанцами

Десять участников стычек между армянами и азербайджанцами арестованы в Москве.

Так, Кузьминский суд арестовал на два месяца четырех участников драк в столице. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. По данным суда, 25 июля были взяты под стражу Захидов М.Ф., Гамидов П.Б., Валиеву Б.Р. Гамидов имеет российское гражданство, а остальные являются гражданами Азербайджана. Они проведут в СИЗО два месяца. 27 июля также был арестован гражданин Азербайджана Гиясов Джейхун до 24 сентября.

Также Никулинский суд, как сообщает ТАСС, в понедельник заключил под стражу пять человек: Артака Никояна, Арсена Апреяна, Армена Апреяна, Сейрана Никояна, Аргишта Петросяна. Ранее в Троицком суде был арестован выходец из Азербайджана А. Можлумов.

Всем им вменяется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Данная статья предусматривает до семи лет лишения свободы.