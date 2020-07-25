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Под Петербургом предотвратили массовую драку армян и азербайджанцев

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Полиция задержала группу азербайджанцев, которые собирались на драку с армянами на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию подтверждает новостной портал 47news.

Столкновение планировалось на вечер 23 июля у Большого Обуховского моста, ожидалось, что в общей сложности там будут до 50 человек. Перед дракой около 40 азербайджанцев собрались в ресторане деревни Новосаратовка Всеволожского района. В заведение пришли полицейские и «в рамках профилактического мероприятия» задержали и доставили в отделение 25 человек.

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Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram

С представителями азербайджанской диаспоры провели беседу о недопустимости нарушения общественного порядка. На одного человека составили протокол за нарушение режима пребывания на территории России, остальным вменили мелкое хулиганство. Кроме того, как указал другой источник «Интерфакса», по факту данного инцидента возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни.

Новостной портал 47news, в свою очередь, пишет, что выходцы из Азербайджана собрались в ресторане «Цветущий сад», задерживать их приехали оперативники центра «Э», ОМОН и сотрудники полиции Всеволожска.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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За последние два дня серия драк между армянами и азербайджанцами произошла в Москве. Одну из них устроили в Марьино. В конфликте участвовали до 50 человек, очевидцы слышали выстрелы. Полиция задержала 25 человек, возбуждены уголовные дела о хулиганстве и разбое.

Теги: Армения, Азербайджан, Санкт-Петербург, новости
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