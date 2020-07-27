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В РПЦ предложили извлечь уроки из намаза в Айя-Софии и пожара в Нанте

Большая мечеть Айя-София, Стамбул
Большая мечеть Айя-София, Стамбул (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Намаз в храме Святой Софии в Стамбуле и поджог собора во французском городе Нанте — это удар не только по европейской цивилизации, но и по российской культуре. Поэтому из этих событий россиянам необходимо извлечь урок, написал заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

«И османский меч в Святой Софии, и насмешка представителя МИД Турции над «детьми Европы», и поджоги храмов, и ниспровержение памятников... все эти удары по нашим заплутавшим европейским соседям <...> — это удары и по нам», — написал епископ.

По его мнению, культура России отличается от культуры других стран Европы, но «европейская цивилизация — это наша общая цивилизация».

Он добавил, что события в Стамбуле и Нанте должны послужить уроком государствообразующему народу России: «хранить нашу цивилизацию и нашу культуру».

Эрдоган разрешил мусульманам молиться в Святой Софии круглосуточно
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Фото: Yasin Akgul / AP

Собор Святой Софии, построенный в VI веке, долгое время был символом христианства на Востоке. В 1453 году после захвата Константинополя Османской империей храм переделали в мечеть. С 1934 года он работал в нейтральном статусе музея. В июле этого года Госсовет Турции отменил решение, превратившее Святую Софию в музей, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возвращении музею статуса мечети.

24 июля в Святой Софии впервые с 1934 года прошел намаз. Для проведения мусульманских богослужений христианские мозаики на стенах храма закрыли шторами, а на пол постелили ковры.

Пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул 18 июля. В результате полностью выгорели орган и витражи храма. Позже в поджоге сознался 39-летний беженец из Руанды, который несколько лет назад приехал во Францию и служил алтарником в соборе.

Теги: собор Святой Софии, Нант, РПЦ
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