В РПЦ предложили извлечь уроки из намаза в Айя-Софии и пожара в Нанте

Большая мечеть Айя-София, Стамбул (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Намаз в храме Святой Софии в Стамбуле и поджог собора во французском городе Нанте — это удар не только по европейской цивилизации, но и по российской культуре. Поэтому из этих событий россиянам необходимо извлечь урок, написал заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

«И османский меч в Святой Софии, и насмешка представителя МИД Турции над «детьми Европы», и поджоги храмов, и ниспровержение памятников... все эти удары по нашим заплутавшим европейским соседям <...> — это удары и по нам», — написал епископ.

По его мнению, культура России отличается от культуры других стран Европы, но «европейская цивилизация — это наша общая цивилизация».

Он добавил, что события в Стамбуле и Нанте должны послужить уроком государствообразующему народу России: «хранить нашу цивилизацию и нашу культуру».