Волонтер из Руанды сознался в поджоге готического собора в Нанте

Волонтер епархии сознался в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла во французском городе Нанте, ему грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

39-летний беженец из Руанды, несколько лет назад приехавший во Францию, служил алтарником в соборе и закрывал здание. Как уточнил прокурор, злоумышленник поджег большой и малый органы, а также электрощиток. Адвокат обвиняемого Ме Квентин Шабер заявил, что его подзащитный раскаивается и «потрясен масштабами случившегося».

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Через несколько часов после пожара волонтера взяли под стражу, следователей насторожило, что на входах в церковь не обнаружили следов взлома. Позже руандийца отпустили, не выдвигая против него обвинение. Накануне утром мужчину вновь арестовали, его обвинили в «уничтожении и нанесении ущерба огнем». Поджигателю грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере €150 тыс. (более 1 млн руб).

Пожар в соборе вспыхнул 18 июля, пожарные не могли потушить огонь несколько часов. В результате полностью выгорели орган и витражи, никто не пострадал.