Азербайджан объявил о проведении совместных военных учений с Турцией

Министерство обороны Азербайджана (Фото: mod.gov.az)

Совместные широкомасштабные азербайджано-турецкие военные учения пройдут с 29 июля по 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами, в учениях с боевой стрельбой и с участием сухопутных войск и военно-воздушных также будут задействованы военнослужащие обеих республик. Кроме того, в учениях будут зайдествованы бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Учения с сухопутными войсками пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а авиация будет задействована с 29 июля по 10 августа — в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

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