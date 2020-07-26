Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада ВМФ

Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой поблагодарил его за проведение парадов в честь Дня Военно-морского флота. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу поблагодарить вас, руководство Министерства обороны, командование Военно-морского флота за подготовку и проведение главного военно-морского парада в Петербурге и военно-морских парадов в других городах», — сказал Путин.

Кроме того, президент попросил передать благодарность всему личному составу.

В ходе встречи Путин и Шойгу также обсудили выполнение государственной программы вооружения, программу модернизации военно-промышленного комплекса и затронули вопросы формирования бюджета, указывает Кремль.