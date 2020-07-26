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Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада ВМФ

Владимир Путин и Сергей Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой поблагодарил его за проведение парадов в честь Дня Военно-морского флота. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу поблагодарить вас, руководство Министерства обороны, командование Военно-морского флота за подготовку и проведение главного военно-морского парада в Петербурге и военно-морских парадов в других городах», — сказал Путин.

Кроме того, президент попросил передать благодарность всему личному составу.

В ходе встречи Путин и Шойгу также обсудили выполнение государственной программы вооружения, программу модернизации военно-промышленного комплекса и затронули вопросы формирования бюджета, указывает Кремль.

По всей России прошли парады ко Дню ВМФ. Фоторепортаж
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26 июля в Санкт-Петербурге состоялся главный парад в честь Дня Военно-морского флота. В нем приняли участие 46 кораблей, включая катера и подводные лодки. На мероприятии присутствовал Путин, перед началом парада он поздравил служащих ВМФ, ветеранов и граждан России.

Парады прошли и в других городах России, в том числе в Балтийске, Владивостоке, Каспийске и Севастополе. Во Владивостоке смотр кораблей в первый раз в новейшей истории Тихоокеанского флота состоялся в бухте Золотой Рог.

Теги: парад, Сергей Шойгу, Минобороны, военный парад
Материалы по теме
По всей России прошли парады ко Дню ВМФ. Фоторепортаж
Общество
В Петербурге прошел морской парад ко Дню ВМФ
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Путин на катере обошел линию кораблей перед парадом ВМФ
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