Курорты Кубани и Крыма посетили более 4 млн туристов с начала года

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На курортах Краснодарского края в период с 1 июня по 22 июля отдохнули более 1,7 млн человек, всего с начала года в регион приехали 3 млн 143 тыс. туристов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

При этом в ведомстве отметили, что туристический поток в регион постоянно растет.

«На сегодняшний день нет никаких предпосылок для снижения турпотока на наши курорты. Наоборот, мы фиксируем его постоянный рост», — сказали там.

Крым с начала июля принял 1 млн отдыхающих, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Объем туристического потока беспрецедентный», — написал Аксенов в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что номерной фонд заполнен в среднем на 70%. Во многих четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах все номера на июль—август распроданы.

В начале июля глава Крыма объявил о начале высокого курортного сезона на полуострове.