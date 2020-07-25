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Курорты Кубани и Крыма посетили более 4 млн туристов с начала года

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На курортах Краснодарского края в период с 1 июня по 22 июля отдохнули более 1,7 млн человек, всего с начала года в регион приехали 3 млн 143 тыс. туристов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

При этом в ведомстве отметили, что туристический поток в регион постоянно растет.

«На сегодняшний день нет никаких предпосылок для снижения турпотока на наши курорты. Наоборот, мы фиксируем его постоянный рост», — сказали там.

Крым с начала июля принял 1 млн отдыхающих, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Объем туристического потока беспрецедентный», — написал Аксенов в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что номерной фонд заполнен в среднем на 70%. Во многих четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах все номера на июль—август распроданы.

В начале июля глава Крыма объявил о начале высокого курортного сезона на полуострове.

Россияне после открытия перелетов в Танзанию стали искать ее на картах
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Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Ранее правительство России объявило о частичном возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Пока можно будет улететь в Турцию, Великобританию и Танзанию. Российские туроператоры уже открыли бронирование туров на турецкие курорты. Посольство России в Анкаре сообщило, что российским туристам не нужно получать справку об отсутствии коронавируса. Прибывающих также не будут проверять в аэропортах на наличие COVID-19.

Теги: Краснодарский край, Крым, туристы
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