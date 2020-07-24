Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию

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Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование», — отмечается в сообщении.

Как уточняется на сайте, в первой декаде августа перелеты будут осуществляться со стыковкой в Стамбуле, поскольку прямые рейсы в курортный город Анталья будут доступны с 10 августа.

Об открытии международного авиасообщения с 1 августа премьер-министр Михаил Мишустин объявил ранее 24 июля. Пока рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону.