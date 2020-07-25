Россияне после открытия перелетов в Танзанию стали искать ее на картах

Число поисковых запросов в «Яндексе» по слову «Танзания» за день выросло в 65 раз. После разрешения авиаперелетов в эту африканскую страну пользователи, в частности, пытались выяснить, где она находится

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

После решения об открытии авиасообщения с Танзанией с 1 августа у россиян значительно вырос интерес к этой стране. Как сообщили РБК в «Яндексе», число запросов про эту страну в пятницу увеличилось в 65 раз по сравнению с четвергом.

Пользователей «Яндекса» интересовали не только цены на туры, время перелета, отзывы об отдыхе и погоде, но и информация о том, где именно находится Танзания.

Что касается конкретных достопримечательностей африканской страны, то в основном россиян интересовал архипелаг Занзибар в Индийском океане. Про высочайшую гору Африки Килиманджаро, расположенную на западе страны, пользователи «Яндекса» спрашивали в 50 раз реже.

В «Яндекс.Путешествиях» интерес к Танзании за сутки вырос в 200 раз, к Великобритании — в семь раз, а к Турции — в пять-шесть раз.

Накануне правительство России объявило о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. Первые рейсы запланированы на 1 августа. Что касается Турции, самолеты будут изначально летать в Стамбул и Анкару. С середины августа возобновятся полеты и на турецкие курорты на Средиземном и Эгейском морях.

Власти указали, что вылеты будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Объясняя появление в списке Танзании, официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне назвала эту страну «популярным направлением».

По данным статистического портала Worldometers и Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Танзании были выявлены 509 случаев заражения коронавирусом (29 из них — на Занзибаре). 8 мая власти страны перестали публиковать новые данные, объяснив это необходимостью улучшения работы местной лаборатории, обрабатывающей результаты тестов. В Минздраве Танзании пообещали возобновить публикацию через несколько дней, а глава ведомства Умми Мвалиму предупредила, что распространение болезни продолжится в ближайшие месяцы. Однако новых сообщений о случаях заражения с тех пор не последовало. В результате Танзания оказалась на одном из последних мест в Африке по количеству заболевших (меньше — лишь в восьми странах континента).