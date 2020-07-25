Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Из роддома в Ростовской области выкрали ребенка Общество, 16:52 В Минтрансе Южной Кореи сообщили о планах возобновить авиарейсы в Россию Общество, 16:49 «Сочи» объявил об аренде нападающего «Спартака» Руденко Спорт, 16:38 Патриарх попросил настоятельницу монастыря продать свой Mercedes S-класса Общество, 16:22 Полиция опровергла драку между армянами и азербайджанцами на юге Москвы Общество, 16:19 Суд отказался расследовать причастность России к отравлению в Эймсбери Общество, 16:11 Россияне после открытия перелетов в Танзанию стали искать ее на картах Общество, 16:08 Журналист узнал о переговорах по трансферу Смолова в «Фенербахче» Спорт, 16:02 РБК Pro: как распознать стресс у сотрудника и как ему помочь Pro, 16:00 Чип Илона Маска и его перспективы: дайджест футурологии № 15 Футурология, 16:00  Woman Who Matters: Анна Рудакова — о работе, воспитании детей и комфорте РБК Стиль и Поклонная 9, 15:59 В Хабаровске прошла вторая за сутки акция в поддержку Фургала Политика, 15:52 Семака признали лучшим тренером июля в чемпионате России Спорт, 15:30 Пашинян заявил о попытках сделать Россию «ареной этнических столкновений» Политика, 15:19
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россияне после открытия перелетов в Танзанию стали искать ее на картах

Число поисковых запросов в «Яндексе» по слову «Танзания» за день выросло в 65 раз. После разрешения авиаперелетов в эту африканскую страну пользователи, в частности, пытались выяснить, где она находится
Фото: Алексей Бычков / Global Look Press
Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

После решения об открытии авиасообщения с Танзанией с 1 августа у россиян значительно вырос интерес к этой стране. Как сообщили РБК в «Яндексе», число запросов про эту страну в пятницу увеличилось в 65 раз по сравнению с четвергом.

Пользователей «Яндекса» интересовали не только цены на туры, время перелета, отзывы об отдыхе и погоде, но и информация о том, где именно находится Танзания.

Что касается конкретных достопримечательностей африканской страны, то в основном россиян интересовал архипелаг Занзибар в Индийском океане. Про высочайшую гору Африки Килиманджаро, расположенную на западе страны, пользователи «Яндекса» спрашивали в 50 раз реже.

В «Яндекс.Путешествиях» интерес к Танзании за сутки вырос в 200 раз, к Великобритании — в семь раз, а к Турции — в пять-шесть раз.

Российская авиакомпания допустила рейсы в Танзанию после открытия полетов
Общество
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Накануне правительство России объявило о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. Первые рейсы запланированы на 1 августа. Что касается Турции, самолеты будут изначально летать в Стамбул и Анкару. С середины августа возобновятся полеты и на турецкие курорты на Средиземном и Эгейском морях.

Власти указали, что вылеты будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Объясняя появление в списке Танзании, официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне назвала эту страну «популярным направлением».

ВОЗ обвинила Танзанию в сокрытии данных о случаях заболевания Эболой
Общество

По данным статистического портала Worldometers и Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Танзании были выявлены 509 случаев заражения коронавирусом (29 из них — на Занзибаре). 8 мая власти страны перестали публиковать новые данные, объяснив это необходимостью улучшения работы местной лаборатории, обрабатывающей результаты тестов. В Минздраве Танзании пообещали возобновить публикацию через несколько дней, а глава ведомства Умми Мвалиму предупредила, что распространение болезни продолжится в ближайшие месяцы. Однако новых сообщений о случаях заражения с тех пор не последовало. В результате Танзания оказалась на одном из последних мест в Африке по количеству заболевших (меньше — лишь в восьми странах континента).

Авторы: Артем Филипенок, Анна Балашова
Теги: Танзания, авиаперелеты
Материалы по теме
Российская авиакомпания допустила рейсы в Танзанию после открытия полетов
Общество
Россия разрешила летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Главное
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter