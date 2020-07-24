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Аксенов оценил в 1 млн число туристов в Крыму после открытия сезона

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

С начала июля Крым принял 1 млн отдыхающих, загрузка отелей на Южном берегу составила 95%. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов

«На 24 июля с начала месяца Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный», — написал Аксенов.

По его информации, в среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Во многих четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах продано 100% номеров на июль—август, а уровень бронирования отелей и санаториев на сентябрь—октябрь продолжает расти.

Аксенов отметил, что в период курортного сезона 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства по работе.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Также глава Крыма привел статистику по способам въезда на территорию полуострова. По его данным, 63,1% туристов добрались автотранспортом по Крымскому мосту, 32,1% прибыли самолетами, 4,8% — по железной дороге.

В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии коронавируса. С 15 июня на полуострове отменили самоизоляцию и двухнедельную обсервацию для приезжих, а карантин оставили только для прибывающих из-за границы. С 1 июля гостиницам и санаториям Крыма разрешили размещать туристов из других субъектов России.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: туристы, Крым, Сергей Аксенов
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