Аксенов оценил в 1 млн число туристов в Крыму после открытия сезона

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

С начала июля Крым принял 1 млн отдыхающих, загрузка отелей на Южном берегу составила 95%. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов

«На 24 июля с начала месяца Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный», — написал Аксенов.

По его информации, в среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Во многих четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах продано 100% номеров на июль—август, а уровень бронирования отелей и санаториев на сентябрь—октябрь продолжает расти.

Аксенов отметил, что в период курортного сезона 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства по работе.