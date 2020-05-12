Данные о загружавших фото нацистов в «Бессмертный полк» передадут в СК

Онлайн-трансляция акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» планируют передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых отправлялись анкеты с фото офицеров вермахта. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, передает ТАСС.

«Мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что, прежде чем закончится этот проект, <…> этот перечень IP-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки», — сказал он.

В разговоре с РБК Хуторской сообщил, что благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок. «Но все равно единицы просочились из-за очень неплохого фотомонтажа», — отметил он.

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева рассказала журналистам, что на платформу онлайн-шествия было совершено несколько хакерских атак. Часть из них произошла 9 мая, в результате действий злоумышленников сайт оказался временно недоступен. Кроме того, существовала угроза его отключения со стороны хостинга. Цунаева уточнила, что для атак использовались 646 уникальных IP-адресов, 64% из них пришлось на европейские страны, 27% — на США.