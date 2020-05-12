Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 13:38
Мэр Лондона выступил против возобновления розыгрыша АПЛ Спорт, 20:33 Власти Москвы вернули возможность оформления цифровых пропусков по СМС Общество, 20:31 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 мая Общество, 20:28 Данные о загружавших фото нацистов в «Бессмертный полк» передадут в СК Общество, 20:21 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 20:21 Госдума одобрила ограничение на право избираться осужденным по 50 статьям Политика, 20:07 Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Технологии и медиа, 20:00 Голикова выразила надежду на улучшение эпидемиологической ситуации к лету Общество, 19:56 СМИ анонсировали подписание замены Феттелю в «Феррари» Спорт, 19:49 «Летом наша жизнь наладится». Что к этому моменту будет с ценой биткоина Крипто, 19:48 Прокуратура Москвы направила предостережения трем строительным компаниям Общество, 19:34 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:31 Навка сообщила о состоянии госпитализированного с коронавирусом Пескова Общество, 19:28 СМИ назвали регионы России с наибольшей нехваткой масок Общество, 19:23
Общество ,  
0 

Данные о загружавших фото нацистов в «Бессмертный полк» передадут в СК

Онлайн-трансляция акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Онлайн-трансляция акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» планируют передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых отправлялись анкеты с фото офицеров вермахта. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, передает ТАСС.

«Мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что, прежде чем закончится этот проект, <…> этот перечень IP-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки», — сказал он.

В разговоре с РБК Хуторской сообщил, что благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок. «Но все равно единицы просочились из-за очень неплохого фотомонтажа», — отметил он.

В совете «Бессмертного полка» ответили на появление фото с Гиммлером
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Елена Цунаева рассказала журналистам, что на платформу онлайн-шествия было совершено несколько хакерских атак. Часть из них произошла 9 мая, в результате действий злоумышленников сайт оказался временно недоступен. Кроме того, существовала угроза его отключения со стороны хостинга. Цунаева уточнила, что для атак использовались 646 уникальных IP-адресов, 64% из них пришлось на европейские страны, 27% — на США.

10 мая сообщалось, что на сайте «Бессмертного полка» в разделе Ростова-на-Дону появилось фото главы СС Генриха Гиммлера. Его снимок подписали именем Василия Алексеева и назвали ростовским полковником. Координатор акции в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков сообщил, что обратится в правоохранительные органы.

Традиционные шествия «Бессмертного полка» в 2020 году не состоялись из-за коронавируса, акция перешла в онлайн-формат. Заявки на участие в акции подали 3 млн человек, трансляция будет вестись более двух недель.

Теги: «Бессмертный полк», фото, нацисты, Великая Отечественная война, новости РБК
Материалы по теме
В совете «Бессмертного полка» ответили на появление фото с Гиммлером
Общество
К онлайн-акции «Бессмертный полк» присоединились почти 3 млн человек
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter