Разместившие фото нацистов на акции «Бессмертный полк» принесли извинения

Двое новых фигурантов уголовных дел о реабилитации нацизма принесли извинения за то, что разместили фотографии нацистов на виртуальной акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 мая. Слова раскаяния киберзлоумышленники произнесли во время дачи показаний, которые были запечатлены на видео сотрудниками Следственного комитета.

Видео: СК РФ

Подозреваемый Даниил Шестаков из Перми разместил на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны перешел на сторону фашистской Германии.

Другой подозреваемый из Казани, Мухаммед Эль-Айюби, разместил фотографию фюрера Адольфа Гитлера.

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