СК вычислил по IP показавших нацистов в «Бессмертном полку» иностранцев

Следователи по IP-адресам установили, кто именно пытался опубликовать портреты нацистов на акции «Бессмертный полк». По мнению СК, «пошутившие» таким образом пытались поставить под сомнение приговор Нюрнбергского трибунала

Фото: СК РФ / ТАСС

Следователям Следственного комитета удалось установить причастных к попыткам публикации фотографий нацистских лидеров на онлайн-акции «Бессмертный полк». Выяснить, кто это, удалось благодаря IP-адресам.

По данным Главного следственного управления СК, большая часть из них — это иностранцы. Кроме того, среди подозреваемых — десять граждан из различных регионов России. Всего попытку выдать фото нацистских лидеров, в том числе Гитлера и Гиммлера, за своих воевавших родственников сделали несколько десятков человек.

«Как полагает следствие, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — заявили в СК. Следователи ведут предварительное расследование по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

Акция «Бессмертный полк», обычно представляющая собой шествие с портретами участников Великой Отечественной войны, в этом году из-за эпидемии коронавируса прошла в онлайн-формате. Организаторы акции зафиксировали несколько попыток выдать за фотографии участников войны лидеров нацистов.