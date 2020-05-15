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СК вычислил по IP показавших нацистов в «Бессмертном полку» иностранцев

Следователи по IP-адресам установили, кто именно пытался опубликовать портреты нацистов на акции «Бессмертный полк». По мнению СК, «пошутившие» таким образом пытались поставить под сомнение приговор Нюрнбергского трибунала
Фото: СК РФ / ТАСС
Фото: СК РФ / ТАСС

Следователям Следственного комитета удалось установить причастных к попыткам публикации фотографий нацистских лидеров на онлайн-акции «Бессмертный полк». Выяснить, кто это, удалось благодаря IP-адресам.

По данным Главного следственного управления СК, большая часть из них — это иностранцы. Кроме того, среди подозреваемых — десять граждан из различных регионов России. Всего попытку выдать фото нацистских лидеров, в том числе Гитлера и Гиммлера, за своих воевавших родственников сделали несколько десятков человек.

«Как полагает следствие, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — заявили в СК. Следователи ведут предварительное расследование по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

СК возбудил дело из-за портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Общество
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Акция «Бессмертный полк», обычно представляющая собой шествие с портретами участников Великой Отечественной войны, в этом году из-за эпидемии коронавируса прошла в онлайн-формате. Организаторы акции зафиксировали несколько попыток выдать за фотографии участников войны лидеров нацистов.

Так, 3 мая некто разместил на сайте «Банк памяти» анкету с фотографией Адольфа Гитлера, сопроводив ее комментарием, что это участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо. На сайте «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону неизвестный разместил фотографию лидера СС Генриха Гиммлера. Еще один получивший резонанс случай произошел в Челябинске, хотя и вне рамок акции «Бессмертный полк». 7 мая администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» во «ВКонтакте» признались, что по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны — его им прислали с подписью «Сумин Владимир Владимирович» и выдуманной биографией. Всего, по словам организаторов «Бессмертного полка», было сделано несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Следственный комитет, реабилитация нацизма
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