К онлайн-акции «Бессмертный полк» присоединились почти 3 млн человек

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Заявки на участие в онлайн-формате акции «Бессмертный полк» подали почти 3 млн человек, трансляция акции будет вестись более двух недель. Об этом сообщила пресс-секретарь «Бессмертного полка» Ольга Байбулова, передает ТАСС.

«По состоянию на 15:00 мск 9 мая, когда прием заявок был прекращен, мы получили 2 млн 837 тыс. 681 заявку», — сказала она. Байбулова уточнила, что не все заявки прошли обязательную модерацию, но на итоговое значение это не сильно повлияет.

Трансляция «Бессмертного полка — онлайн» будет вестись на протяжении нескольких недель. По словам пресс-секретаря, примерно 150 тыс. человек будут «проходить» в онлайн-шествии каждый день. «Получается чуть больше двух недель», — уточнила Байбулова.

Из-за угрозы коронавируса в этом году в России не проводятся традиционные шествия «Бессмертного полка». Акция запланирована в онлайн-формате. Истории и фото ветеранов объединят в трансляцию, которую можно будет посмотреть в «Одноклассниках», «ВКонтакте», на сайте «Бессмертного полка» и в офлайне — на медиаэкранах российских городов. Кроме того, портреты ветеранов можно будет увидеть в московском метро, трансляцию показывают и некоторые телеканалы.