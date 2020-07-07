СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов

Видео: СК РФ

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Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте СК.

По данным следствия, 4 мая Симанов отправил на сайт «Банк памяти» через соцсети фотографию Андрея Власова, который в годы Великой Отечественной войны перешел на сторону Третьего рейха, чтобы ее транслировали в ходе акции в одном ряду с ветеранами войны и тружениками тыла. Круглов разместил заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

«Следователи установили цели и мотивы совершенных Симановым и Кругловым преступлений. По утверждению первого, эти действия он совершил для оправдания предательства пособника нацистов Власова и героизации его персоны», — говорится в сообщении. Круглов утверждал, что загрузил снимок Гитлера ради «злой шутки».