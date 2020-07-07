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СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Видео

Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте СК.

По данным следствия, 4 мая Симанов отправил на сайт «Банк памяти» через соцсети фотографию Андрея Власова, который в годы Великой Отечественной войны перешел на сторону Третьего рейха, чтобы ее транслировали в ходе акции в одном ряду с ветеранами войны и тружениками тыла. Круглов разместил заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

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«Следователи установили цели и мотивы совершенных Симановым и Кругловым преступлений. По утверждению первого, эти действия он совершил для оправдания предательства пособника нацистов Власова и героизации его персоны», — говорится в сообщении. Круглов утверждал, что загрузил снимок Гитлера ради «злой шутки».

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), обвиняемые полностью признали вину.

В конце мая Симанову и Круглову предъявили обвинение. Обвинения в публикации фотографий нацистов ранее также были предъявлены двум жителям Казани — Мухаммеду Эль-Айюби и Даниилу Шестакову, а также жителю Самары Андрею Шабанову.

В мае организаторы акции «Бессмертный полк», которая из-за коронавируса в 2020 году прошла онлайн, сообщили, что волонтеры предотвратили публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, однако несколько из них просочились. Данные тех, кто загрузил фото нацистов, передали в СК, после чего следователи провели у них обыски.

Теги: Бессмертный полк, нацисты, Следственный комитет
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