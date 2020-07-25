Мэрия Хабаровска назвала число участников акции в поддержку Фургала

Около 6,5 тыс. человек участвовали в акции в поддержку арестованного экс- губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

На площади перед зданием правительства собрались около 3 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе, акция прошла мирно. Участники митинга потребовали освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание. Во время шествия, к толпе присоединились еще около 3,5 тыс. человек.

В мэрии напомнили, что в прошлую субботу к несогласованной акции в поддержку Фургала в Хабаровске присоединились около 10 тыс. жителей региона. В течение недели к зданию правительства края также приходили от 100 до 300 человек.

Материал дополняется