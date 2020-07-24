Мишустин разрешил возобновить выдачу виз гражданам трех стран

Вслед за разрешением открыть авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией правительство начало выдавать визы гражданам этих трех стран. Также для них теперь можно оформить приглашения

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Россия возобновляет выдачу виз гражданам трех стран — Великобритании, Турции и Танзании. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Также для граждан этих стран будет разрешено оформление приглашений. «Они готовы принимать наших туристов, а Россия ждет граждан этих стран у себя», — сообщает пресс-служба правительства.

Ранее правительство приняло решение о возобновлении авиасообщения с этими странами. Рейсы из России с 1 августа будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон, Занзибар, Анкару и Стамбул, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее предупредила, что возобновление международного авиасообщения не означает то, что риск заражения коронавирусом снизился: «Вирус остается с нами, вирус остается достаточно активным... И надо следовать тем правилам, по которым мы сегодня должны жить в новых условиях. И нарушать эти правила — это очень рискованно для здоровья».