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Авиакомпании России заявили о готовности возобновить международные рейсы

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпании «Уральские авиалинии», AZUR air и S7 готовы начать выполнение международных рейсов. Об этом РБК сообщили представители компании.

«Авиакомпания AZUR air готова к возобновлению международных полетов, в том числе в Турцию, и в соответствии с решением правительства России восстановить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан», — сообщили в пресс-службе AZUR air.

В компании отметили, что ожидают постановление правительства России о возобновлении международного сообщения и распоряжение Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) с конкретными условиями возобновления международного сообщения.

В «Уральских авиалиниях» заявили, что рассматривают возможность анонсировать полетную программу со следующей недели. В компании отметили, что до пандемии летали из Москвы в Лондон, а также из ряда российских городов в Анталью.

PR-директор S7 Group Ирина Колесникова сообщила, что авиакомпания не получала никаких официальных документов от регулирующих органов. «Безусловно, как только у нас появится разрешение и детали по возможным направлениям, будем готовы сразу же начать выполнение международных рейсов», — уточнила она.

Росавиация уведомит власти других стран о возобновлении авиасообщения
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 августа будет разрешено международное авиасообщение с другими странами. Так, на первом этапе полеты из Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова будут выполняться в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Международные регулярные и чартерные рейсы были приостановлены российскими властями 27 марта. С тех пор Росавиация регулярно продлевала запрет. 2 июля ведомство снова продлило ограничения на международное авиасообщение до начала августа.

Роспотребнадзор предлагал возобновить авиасообщение с 13 странами: Венгрией, Великобританией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. Ведомство считает, что в этих государствах удовлетворительная эпидемиологическая обстановка.

Теги: авиасообщение, Михаил Мишустин, «Уральские авиалинии», S7 Group, AZUR Air
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