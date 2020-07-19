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Лукашенко сообщил о начавшем давать показания Бабарико

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, которого арестовали по обвинению в финансовых махинациях, начал давать показания. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с активом Витебской области, фрагмент его выступления передал телеканал «Беларусь 1».

Также, по его словам, по делу Белгазпромбанка задержано уже «под 30 человек». «Все дают показания. И этот [Бабарико] уже зарыдал, когда не зарегистрировали [кандидатом в президенты], и начал показания давать», — рассказал глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что «никакого политического заказа» в аресте Бабарико, который считался главным конкурентом Лукашенко на предстоящих президентских выборах, нет. «Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме, ко всем должно быть одинаковое отношение», — подчеркнул президент.

Он сообщил, что уже отдал приказ подготовить все необходимое для того, чтобы в Белоруссию приехали специалисты Интерпола, США, Польши и России и могли ознакомиться с документами по делу.

«Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовное преступление. Поэтому мы открыты», — отметил президент.

Материал дополняется.

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