Верховный суд отклонил жалобу Бабарико на отказ в регистрации кандидатом

Виктор Бабарико (Фото: viktar.babaryka / Facebook)

Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении гражданского дела по жалобе, поданной экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико из-за отказа Центризбиркома страны регистрировать его в качестве кандидата в президенты. Соответствующее определение опубликовано на сайте суда.

«В возбуждении гражданского дела по жалобе, поданной и подписанной от имени Бабарико В.Д. его представителем Знаком М.А., отказать», — говорится в документе.

Таким образом, Верховный суд подтвердил решение ЦИК отказать Бабарико в регистрации его кандидатом в президенты Белоруссии. Соответствующее решение избирком принял 14 июля.

Председатель ЦИК республики Лидия Ермошина сообщила, что в декларации Бабарико не были отражены недвижимое имущество, материальные средства и доходы от нескольких подконтрольных фирм. Кроме того, в ЦИК заявили, что в финансировании предвыборной кампании экс-главы Белгазпромбанка участвовала иностранная организация.