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Выборы в Белоруссии ,  
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Верховный суд отклонил жалобу Бабарико на отказ в регистрации кандидатом

Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: viktar.babaryka / Facebook)

Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении гражданского дела по жалобе, поданной экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико из-за отказа Центризбиркома страны регистрировать его в качестве кандидата в президенты. Соответствующее определение опубликовано на сайте суда.

«В возбуждении гражданского дела по жалобе, поданной и подписанной от имени Бабарико В.Д. его представителем Знаком М.А., отказать», — говорится в документе.

Таким образом, Верховный суд подтвердил решение ЦИК отказать Бабарико в регистрации его кандидатом в президенты Белоруссии. Соответствующее решение избирком принял 14 июля.

Председатель ЦИК республики Лидия Ермошина сообщила, что в декларации Бабарико не были отражены недвижимое имущество, материальные средства и доходы от нескольких подконтрольных фирм. Кроме того, в ЦИК заявили, что в финансировании предвыборной кампании экс-главы Белгазпромбанка участвовала иностранная организация.

Штаб обжалует отказ ЦИК в регистрации Бабарико кандидатом в президенты
Политика
Виктор Бабарико

Кроме того, Центризбирком отказал в регистрации оппозиционеру Валерию Цепкало из-за того, что он не предоставил необходимое количество достоверных подписей в поддержку своего выдвижения.

Предвыборный штаб Бабарико сообщал, что обжалует решение ЦИК. Сам Бабарико с 18 июня находится в СИЗО — его арестовали по обвинению в финансовых махинациях.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В качестве кандидатов зарегистрированы действующий глава государства Александр Лукашенко, а также сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана и лидер партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергей Черечень.

Теги: Белоруссия, суд, Виктор Бабарико, выборы
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