Мишустин назвал непростым свое выздоровление от коронавируса

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин не знает, как он заразился коронавирусной инфекцией в апреле. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю», — сказал Мишустин.

Мишустин рассказал и о своем выздоровлении. Он назвал процесс непростым и отметил, что у него была высокая температура. Также Мишустин подчеркнул, что огромную роль в его выздоровлении сыграли врачи. По его словам, он вернулся к работе сразу же, как только стал себя лучше чувствовать.

Премьер-министр заявил, что «вирус не выбирает должности». Он отметил, что пока неизвестно, как именно происходит заражение инфекцией, так как есть много вариантов.