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Мишустин назвал непростым свое выздоровление от коронавируса

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин не знает, как он заразился коронавирусной инфекцией в апреле. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю», — сказал Мишустин.

Мишустин рассказал и о своем выздоровлении. Он назвал процесс непростым и отметил, что у него была высокая температура. Также Мишустин подчеркнул, что огромную роль в его выздоровлении сыграли врачи. По его словам, он вернулся к работе сразу же, как только стал себя лучше чувствовать.

Премьер-министр заявил, что «вирус не выбирает должности». Он отметил, что пока неизвестно, как именно происходит заражение инфекцией, так как есть много вариантов.

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Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом, 30 апреля во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным. Он ушел на самоизоляцию, а позже отправился на лечение в больницу. Исполняющим его обязанности на время отсутствия стал первый зампред правительства, бывший советник президента Андрей Белоусов.

Мишустина выписали из больницы 19 мая, на лечении он провел 20 дней.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Михаил Мишустин, кабмин
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