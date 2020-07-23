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Дело губернатора Фургала ,  
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Бастрыкин исключил сомнения в причастности Фургала к преступлениям

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

У следствия нет сомнений в причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, к преступлениям. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Бастрыкин отметил, что, понимая, какой резонанс будет в обществе в связи с уголовным делом, следователи собрали весомые доказательства. Среди них — результаты экспертиз, показания свидетелей и результаты оперативно-разыскной деятельности, добавил глава ведомства.

В Хабаровске люди вышли на митинг с лозунгом «Фургал не убийца»
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Комментируя акции в Хабаровске, Бастрыкин указал, что протестующих отчасти можно понять, ведь они доверяли Фургалу, когда выбирали его руководителем субъекта.

Фургала задержали 9 июля. Его доставили в Москву, где суд арестовал его до 9 сентября. Экс-губернатора обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Сам он вину не признает.

Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы, члена ЛДПР Михаила Дегтярева.

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После задержания Фургала в Хабаровске начались протесты, которые продолжаются уже вторую неделю. Одной из самых массовых стала акция 18 июля. По данным властей, в ней принимали участие 10 тыс. человек, однако СМИ и активисты сообщали, что число протестующих достигало 50 тыс.

Теги: Сергей Фургал, Александр Бастрыкин, губернатор, Хабаровский край
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