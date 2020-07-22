Мурашко назвал долю населения с антителами к COVID-19 в столичном регионе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Доля населения с антителами к коронавирусной инфекции COVID-19 в столичном регионе превысила 23-24%, в других регионах меньше, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает передает «РИА Новости».

«По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23-24%», — сказал министр.

По его словам, в разных регионах России наблюдаются разные показатели.

«По тем регионам, которые находятся на пике или не вышли, как это говорится, на плато, там людей, имеющих иммунитет, значительно меньше», — заключил он.