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Мурашко назвал долю населения с антителами к COVID-19 в столичном регионе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Доля населения с антителами к коронавирусной инфекции COVID-19 в столичном регионе превысила 23-24%, в других регионах меньше, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает передает «РИА Новости».

«По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23-24%», — сказал министр.

По его словам, в разных регионах России наблюдаются разные показатели. 

«По тем регионам, которые находятся на пике или не вышли, как это говорится, на плато, там людей, имеющих иммунитет, значительно меньше», — заключил он.

Мурашко оценил вклад популяционного иммунитета москвичей в борьбу с COVID
Общество
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В конце июня заммэра столицы Анастасия Ракова говорила о том, что в Москве у каждого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.

По ее словам, благодаря 1788 донорам, которые сдали кровь после выздоровления,  с начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших. Как заверила Ракова, 215 переболевших москвичей сделали это повторно.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минздрав, Михаил Мурашко, коронавирус, антитела
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