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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«И это благодаря 1788 донорам, которые сдали кровь после выздоровления», — отметила Ракова. По ее словам, 215 переболевших москвичей сделали это повторно.

На сегодняшний день врачи назначили переливания донорской плазмы более 760 пациентам, почти 500 из которых уже побороли заболевание, сообщила Ракова. По ее словам, предварительные результаты исследований показали, что после переливания плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации у среднетяжелых пациентов снижается на 63%.

Главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов отметил, что метод переливания плазмы для лечения коронавируса доказал свою эффективность. По его словам, этот метод будет применяться до появления вакцины.

В Москве донорами плазмы стали более 1,4 тыс. человек
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Использовать переливание плазмы для лечения больных с коронавирусом в Москве начали в апреле. Для доноров ввели стимулирующие выплаты: за каждые 150 мл плазмы можно получить 1 250 руб., за 600 мл — 5 тыс. руб.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве зафиксировали более 231,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 168 тыс. человек выздоровели. Умерли 4258 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, донор, коронавирус
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