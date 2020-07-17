В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«И это благодаря 1788 донорам, которые сдали кровь после выздоровления», — отметила Ракова. По ее словам, 215 переболевших москвичей сделали это повторно.

На сегодняшний день врачи назначили переливания донорской плазмы более 760 пациентам, почти 500 из которых уже побороли заболевание, сообщила Ракова. По ее словам, предварительные результаты исследований показали, что после переливания плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации у среднетяжелых пациентов снижается на 63%.

Главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов отметил, что метод переливания плазмы для лечения коронавируса доказал свою эффективность. По его словам, этот метод будет применяться до появления вакцины.