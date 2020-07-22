В СБУ уточнили число освобожденных заложников в Луцке

Мужчина выдвинул ряд требований. В одном из них он попросил президента Украины Владимира Зеленского опубликовать видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». Глава государства выполнил требование, записав видео и опубликовав его у себя в Facebook.

После этого заложников удалось освободить во время штурма, а захватчика задержать. Затем Зеленский удалил видеозапись со своей страницы в соцсети.

События в Луцке СБУ признала терактом, возбуждено уголовное дело о захвате заложников.