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В СБУ уточнили число освобожденных заложников в Луцке

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников, уточнили в ведомстве. Никто не пострадал.

Мужчина, захвативший автобус с пассажирами, задержан. Установлено, что захватчиком является Максим Кривош, пропогандирующий экстремистские взгляды.

«Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации «Бумеранг» правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения», — говорится в сообщении.

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Задержание в Луцке

Автобус, ехавший по маршруту Красниловка — Берестечко, был захвачен в центре Луцка утром 21 июля. Изначально речь шла о 20 заложниках. Захватчик — уроженец Оренбургской области, проживающий на Украине, — назвал себя Максимом Плохим.

Мужчина выдвинул ряд требований. В одном из них он попросил президента Украины Владимира Зеленского опубликовать видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». Глава государства выполнил требование, записав видео и опубликовав его у себя в Facebook.

После этого заложников удалось освободить во время штурма, а захватчика задержать. Затем Зеленский удалил видеозапись со своей страницы в соцсети.

События в Луцке СБУ признала терактом, возбуждено уголовное дело о захвате заложников.

Теги: Украина, захват заложников
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