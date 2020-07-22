В СБУ уточнили число освобожденных заложников в Луцке
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников, уточнили в ведомстве. Никто не пострадал.
Мужчина, захвативший автобус с пассажирами, задержан. Установлено, что захватчиком является Максим Кривош, пропогандирующий экстремистские взгляды.
«Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации «Бумеранг» правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения», — говорится в сообщении.
Автобус, ехавший по маршруту Красниловка — Берестечко, был захвачен в центре Луцка утром 21 июля. Изначально речь шла о 20 заложниках. Захватчик — уроженец Оренбургской области, проживающий на Украине, — назвал себя Максимом Плохим.