СБУ признала захват заложников в Луцке терактом

На месте работают сотрудники Антитеррористического центра СБУ. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что ради безопасности заложников вся информация о происходящем раскрываться не будет

Захваченный автобус с заложниками (Фото: Николай Мартынюк / EPA / ТАСС)

Из-за захвата автобуса в украинском городе Луцк Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные, и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное», — заявил председатель СБУ Иван Баканов.

В автобусе, который захватил вооруженный мужчина, находятся 20 пассажиров. Злоумышленник требует, чтобы более 20 высших чиновников страны, включая премьер-министра, опубликовали на своих страницах в социальных сетях сообщение «Я — террорист в законе».

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