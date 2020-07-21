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СБУ признала захват заложников в Луцке терактом

На месте работают сотрудники Антитеррористического центра СБУ. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что ради безопасности заложников вся информация о происходящем раскрываться не будет
Захваченный автобус с заложниками
Захваченный автобус с заложниками (Фото: Николай Мартынюк / EPA / ТАСС)

Из-за захвата автобуса в украинском городе Луцк Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные, и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное», — заявил председатель СБУ Иван Баканов.

Захват заложников на Украине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В автобусе, который захватил вооруженный мужчина, находятся 20 пассажиров. Злоумышленник требует, чтобы более 20 высших чиновников страны, включая премьер-министра, опубликовали на своих страницах в социальных сетях сообщение «Я — террорист в законе».

Видео

Сотрудникам полиции спустя более чем семь часов после захвата удалось передать заложникам воду. Воду к автобусу принес лично первый замглавы Национальной полиции Евгений Коваль.

Украинская полиция смогла передать воду заложникам в Луцке
Общество
Фото: РИА Новости

У преступника, которым предположительно является проживающий на Украине уроженец России Максим Кривош, есть смартфон, которым он пользуется для отслеживания новостей о происходящем, говорил замглавы МВД страны Антон Геращенко. Кроме того, он использовал телефон одной из заложниц, для того чтобы выйти на связь с журналистами. В разговоре он пообещал в скором времени взорвать автобус, если его требования не будут выполнены. «Новое время» пишет, что позднее террорист заявил журналистам, что некоторые заложники находятся в плохом состоянии. Среди них есть как минимум один раненый, беременная женщина и ребенок.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, теракт, СБУ
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