Террорист в Луцке отпустил трех заложников после разговора с Зеленским

«Новое время» сообщает, что заложники были освобождены после разговора террориста с президентом Владимиром Зеленским. «Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом «Плохим», который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем будет держать ситуацию на контроле», — цитирует издание сообщение офиса президента.
Ранее террорист связался с журналистами и заявил, что некоторые заложники находятся в плохом состоянии. Среди них есть как минимум один раненый, беременная женщина и ребенок, сообщало «Новое время».
Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что среди освобожденных заложников — одна пожилая женщина, одна беременная и один подросток. Он опубликовал видео, на котором видно, как из автобуса выходят три человека вместе с представителем полиции.
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Захват автобуса в Луцке произошел утром 21 июля. По данным МВД, захвативший автобус с 20 пассажирами — уроженец Оренбургской области Максим Кривош, проживающий в Ровенской области Украины. Помимо требования, обращенного к украинскому президенту. Кривош выдвинул требования и к другим выскокопоставленным украинским чиновникам — опубликовать в социальных сетях и YouTube записи с текстом «Я — террорист в законе». Это требование пока никто не исполнил.