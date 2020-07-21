Террорист в Луцке отпустил трех заложников после разговора с Зеленским

Из захваченного автобуса вышли две женщины и подросток. Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский исполнил требование террориста и записал обращение, в котором посоветовал смотреть фильм «Земляне»

Захваченный автобус с заложниками (Фото: Юрий Мартынюк / EPA / ТАСС)

Из автобуса, захваченного террористом в Луцке, полиция вывела трех заложников. Об этом сообщил в своем Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Коваль (замглавы Нацполиции Украины. — РБК) забрал трех заложников», — написал он.

Одновременно с освобождением заложников Владимир Зеленский исполнил требование террориста: он требовал от главы страны записать видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». Видео с этим обращением Зеленский опубликовал в Facebook.

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