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Террорист в Луцке отпустил трех заложников после разговора с Зеленским

Из захваченного автобуса вышли две женщины и подросток. Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский исполнил требование террориста и записал обращение, в котором посоветовал смотреть фильм «Земляне»
Захваченный автобус с заложниками
Захваченный автобус с заложниками (Фото: Юрий Мартынюк / EPA / ТАСС)

Из автобуса, захваченного террористом в Луцке, полиция вывела трех заложников. Об этом сообщил в своем Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Коваль (замглавы Нацполиции Украины. — РБК) забрал трех заложников», — написал он.

Одновременно с освобождением заложников Владимир Зеленский исполнил требование террориста: он требовал от главы страны записать видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». Видео с этим обращением Зеленский опубликовал в Facebook.

Видео

«Новое время» сообщает, что заложники были освобождены после разговора террориста с президентом Владимиром Зеленским. «Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом «Плохим», который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем будет держать ситуацию на контроле», — цитирует издание сообщение офиса президента.

Захват заложников на Украине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее террорист связался с журналистами и заявил, что некоторые заложники находятся в плохом состоянии. Среди них есть как минимум один раненый, беременная женщина и ребенок, сообщало «Новое время».

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что среди освобожденных заложников — одна пожилая женщина, одна беременная и один подросток. Он опубликовал видео, на котором видно, как из автобуса выходят три человека вместе с представителем полиции.

Запись в facebook пользователя anton.gerashchenko.7

Захват автобуса в Луцке произошел утром 21 июля. По данным МВД, захвативший автобус с 20 пассажирами — уроженец Оренбургской области Максим Кривош, проживающий в Ровенской области Украины. Помимо требования, обращенного к украинскому президенту. Кривош выдвинул требования и к другим выскокопоставленным украинским чиновникам — опубликовать в социальных сетях и YouTube записи с текстом «Я — террорист в законе». Это требование пока никто не исполнил.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, террорист
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