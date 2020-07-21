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Зеленский удалил записанное по требованию террориста в Луцке видео

Президент Украины Владимир Зеленский удалил о своей страницы в Facebook видео, записанное по требованию захватившего заложников в Луцке мужчины.

Видео

Захватчик автобуса с людьми, представившийся Максимом Плохим (по данным МВД, его настоящее имя — Максим Кривош, он уроженец Оренбургской области), потребовал от главы государства опубликовать видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем», а к высокопоставленным чиновникам он выдвинул требования разместить записи с текстом «Я — террорист в законе».

Аваков опубликовал видео с освобожденными в Луцке заложниками
Общество
Фото: Арсен Аваков / Twitter

После того как Зеленский выполнил требование Кривоша, начался штурм и заложники были освобождены. Захватчик задержан. Сразу после этого видеозапись с призывом «смотреть фильм» пропала со страницы украинского лидера.

Вместо нее появилась запись, в которой президент Украины поздравил всех с освобождением заложников и подчеркнул, что «человеческая жизнь — самая главная ценность», а «терроризму нет места ни в одной стране».

Мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке утром 21 июля. Была слышна стрельба. Освободить всех удалось только вечером. События в Луцке Служба безопасности Украины (СБУ) признала терактом, было возбуждено дело по статье о захвате заложников.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в Харькове задержали сообщника Кривоша.

Теги: Украина, захват заложников, Владимир Зеленский
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