Зеленский удалил записанное по требованию террориста в Луцке видео

Президент Украины Владимир Зеленский удалил о своей страницы в Facebook видео, записанное по требованию захватившего заложников в Луцке мужчины.

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Захватчик автобуса с людьми, представившийся Максимом Плохим (по данным МВД, его настоящее имя — Максим Кривош, он уроженец Оренбургской области), потребовал от главы государства опубликовать видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем», а к высокопоставленным чиновникам он выдвинул требования разместить записи с текстом «Я — террорист в законе».

После того как Зеленский выполнил требование Кривоша, начался штурм и заложники были освобождены. Захватчик задержан. Сразу после этого видеозапись с призывом «смотреть фильм» пропала со страницы украинского лидера.