Полиция освободила заложников в Луцке

Спецназ задержал террориста, все заложники целы. Сразу после этого Зеленский удалил из своего Facebook видео, опубликованное по требованию террориста

Фото: Арсен Аваков / Twitter

Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН.

Задержать террориста удалось после штурма, пишет агентство. К автобусу подъехал БТР и раздался громкий взрыв.

На фотографии, опубликованной агентством, видно, что группа спецназовцев повалила задержанного на асфальт. В это время заложники покидают автобус.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Twitter опубликовал видео, на котором видны освобожденные заложники, идущие прочь от автобуса.