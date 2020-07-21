Полиция освободила заложников в Луцке
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН.
Задержать террориста удалось после штурма, пишет агентство. К автобусу подъехал БТР и раздался громкий взрыв.
На фотографии, опубликованной агентством, видно, что группа спецназовцев повалила задержанного на асфальт. В это время заложники покидают автобус.
Глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Twitter опубликовал видео, на котором видны освобожденные заложники, идущие прочь от автобуса.