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Полиция освободила заложников в Луцке

Спецназ задержал террориста, все заложники целы. Сразу после этого Зеленский удалил из своего Facebook видео, опубликованное по требованию террориста
Фото: Арсен Аваков / Twitter
Фото: Арсен Аваков / Twitter

Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН.

Задержать террориста удалось после штурма, пишет агентство. К автобусу подъехал БТР и раздался громкий взрыв.

На фотографии, опубликованной агентством, видно, что группа спецназовцев повалила задержанного на асфальт. В это время заложники покидают автобус.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Twitter опубликовал видео, на котором видны освобожденные заложники, идущие прочь от автобуса.

Чуть позже в его Twitter появились фотографии с места событий. На них можно увидеть задержанного террориста, лежащего на земле, и автобус — одно его окно разбито. «Все целы», — написал Аваков.

Штурм и освобождение заложников произошли через несколько минут после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и записал видеообращение со словами, которые требовал преступник. Сразу после штурма видео пропало из Facebook украинского президента. Вместо него в аккаунте Зеленского появилась запись, в которой он поздравляет участников событий с освобождением заложников. «Человеческая жизнь — самая главная ценность. Мы никого не потеряли. Сегодня члены семьи и близкие могут обнять всех, кто пострадал день в автобусе при виде. Терроризму нет места ни в одной стране», — написал он.

Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в Харькове был выявлен сообщник террориста. Его задержали, полиция нашла у него оружие.

Теракт в Луцке

  • Захват заложников в украинском Луцке произошел утром 21 июля. Захватчик представился Максимом Плохим, по данным МВД, настоящее имя преступника — Максим Кривош. Он уроженец Оренбургской области, на Украине он жил в Ровенской области, городе Дубно.
  • Он выдвинул требования к политическому руководству Украины: от президента Владимира Зеленского он потребовал опубликовать видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». От других высокопоставленных чиновников он потребовал опубликовать записи с текстом «Я — террорист в законе».
  • Произошедшее СБУ признала терактом. По факту захвата заложников было возбуждено уголовное дело.
  • Долгое время Кривош не позволял передавать заложникам еду и воду. На то, чтобы полицейские принесли воду людям в автобусе, он согласился спустя более чем семь часов после захвата. Упаковку с водой передал лично первый замглавы Национальной полиции Евгений Коваль. В ходе разговора с Ковалем террорист выстрелил, по словам Авакова, пуля прошла в 15 см.
  • Несколько раз террорист выкидывал из окон автобуса взрывные устройства, замглавы МВД Антон Геращенко сообщал, что это были взрывпакеты. Также преступник пытался выстрелами сбить дрон полиции, который вел наблюдение за автобусом.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, теракт, Владимир Зеленский
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