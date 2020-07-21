Общество , 21 июл, 13:03
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Захват заложников на Украине. Фоторепортаж
В украинском городе Луцк мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, их может быть до 20 человек. Президент страны Владимир Зеленский взял ситуацию под личный контроль, а полиция возбудила уголовное дело
Неизвестный мужчина захватил пассажирский автобус утром 21 июля в городе Луцк Волынской области
Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о захвате заложников
В городе объявлен оперативный план «Заложник», центр перекрыт
По данным полиции, у захватившего заложников есть взрывчатка и оружие
Полиция ведет с мужчиной переговоры
Мотивы преступника не известны; начальник полиции Волынской области Юрий Крошко рассказал, что ранее на своих страницах в социальных сетях тот писал о недовольстве «системой на Украине»
Точное число заложников в захваченном автобусе не известно
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 147 УК Украины (захват заложников)
Место происшествия оцеплено