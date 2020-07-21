Захват заложников на Украине. Фоторепортаж

Лента новостей

Курс доллара на 22 июля USD ЦБ: 70,97 (-1)

Курс евро на 22 июля EUR ЦБ: 81,25 (-1,14)

Мишустин выделил более 6 млрд руб. на развитие инфраструктуры в регионах

Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни

Путин подписал новый «июльский» указ о целях России до 2030 года. Главное

Зеленский заявил о личном контроле ситуации с захватом заложников в Луцке

Беглов отправил в Москву вице-губернатора договорится об открытии ТЦ

Британские депутаты назвали поведение России нигилистическим

В Конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока 2»

Адам Бэк из Blockstream опроверг встречу с Сатоши Накамото

Какие продукты россияне заказывают онлайн и как меняются онлайн-сервисы

Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка

ХК «Авангард» объявил о 20 случаях заражения коронавирусной инфекцией

Минское «Динамо» подписало контракт с бывшим хоккеистом «Детройта»

В Нижнем Новгороде построят самую большую школу в России

Песков назвал судьбоносным указ о национальных целях России на 10 лет