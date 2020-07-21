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Захват заложников на Украине. Фоторепортаж

В украинском городе Луцк мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, их может быть до 20 человек. Президент страны Владимир Зеленский взял ситуацию под личный контроль, а полиция возбудила уголовное дело
Фото: Tetiana Hrishyna / Reuters
Фото: Tetiana Hrishyna / Reuters
Неизвестный мужчина захватил пассажирский автобус утром 21 июля в городе Луцк Волынской области
Фото: lutsk_stories / Instagram
Фото: lutsk_stories / Instagram
Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о захвате заложников
Фото: Tetiana Hrishyna / Reuters
Фото: Tetiana Hrishyna / Reuters
В городе объявлен оперативный план «Заложник», центр перекрыт
Фото: lutsk_stories / Instagram
Фото: lutsk_stories / Instagram
По данным полиции, у захватившего заложников есть взрывчатка и оружие
Фото: h_saltovka / Instagram
Фото: h_saltovka / Instagram
Полиция ведет с мужчиной переговоры
Фото: luchany.news / Instagram
Фото: luchany.news / Instagram
Мотивы преступника не известны; начальник полиции Волынской области Юрий Крошко рассказал, что ранее на своих страницах в социальных сетях тот писал о недовольстве «системой на Украине»
Фото: lutsk_stories / Instagram
Фото: lutsk_stories / Instagram
Точное число заложников в захваченном автобусе не известно
Фото: lutsk_stories / Instagram
Фото: lutsk_stories / Instagram
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 147 УК Украины (захват заложников)
 
Фото: ТипичнОЕ ХТЗ 🇺🇦 Харьков / Telegram
Фото: ТипичнОЕ ХТЗ 🇺🇦 Харьков / Telegram
Место происшествия оцеплено
Теги: мультимедиа, Украина, захват заложников
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