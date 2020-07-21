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Украинская полиция смогла передать воду заложникам в Луцке

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Украинская полиция передала воду пассажирам автобуса, захваченным в заложники в Луцке. Об этом в Facebook заявил замглавы МВД страны Антон Геращенко.

«Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды», — написал Геращенко. Он уточнил, что воду заложникам передал первый замглавы Национальной полиции Евгений Коваль.

В Луцке возле автобуса с заложниками прогремел взрыв
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Фото: Mykola Martyniuk / Reuters

Ранее Геращенко сообщал, что преступник не позволяет передавать заложникам воду и еду, угрожая взорвать любого, кто близко подойдет к автобусу.

Утром 21 июля в Луцке на западе Украины вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 20 пассажирами. Предполагаемого преступника зовут Максим Кривош, он является уроженцем Оренбургской области России. По данным украинского МВД, он был дважды судим за тяжкие преступления.

Захват заложников на Украине. Фоторепортаж
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Полиция завела уголовное дело по ч. 2 ст. 147 УК Украины (захват заложников). Ситуацию под личный контроль взял президент страны Владимир Зеленский. С захватчиком ведутся переговоры.

Теги: заложники, Украина, автобус, захват
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