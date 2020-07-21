Украинская полиция смогла передать воду заложникам в Луцке

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Украинская полиция передала воду пассажирам автобуса, захваченным в заложники в Луцке. Об этом в Facebook заявил замглавы МВД страны Антон Геращенко.

«Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды», — написал Геращенко. Он уточнил, что воду заложникам передал первый замглавы Национальной полиции Евгений Коваль.

Ранее Геращенко сообщал, что преступник не позволяет передавать заложникам воду и еду, угрожая взорвать любого, кто близко подойдет к автобусу.

Утром 21 июля в Луцке на западе Украины вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 20 пассажирами. Предполагаемого преступника зовут Максим Кривош, он является уроженцем Оренбургской области России. По данным украинского МВД, он был дважды судим за тяжкие преступления.