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МВД Украины объяснило взрывы у захваченного автобуса в Луцке

Захваченный автобус с заложниками
Захваченный автобус с заложниками (Фото: РИА Новости)

Взрывы, раздающиеся в районе, где находится захваченный террористом автобус в Луцке, вызваны взрывпакетами, которые преступник время от времени выбрасывает из окна. Об этом журналистам заявил замглавы МВД Антон Геращенко, передает УНН.

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«Это что-то вроде взрывчатых пакетов, которые не осколочные взрывные устройства», — сказал он. Геращенко сообщил, что информация о том, что террорист установил взрывное устройство, которое может подорвать дистанционно, пока не подтверждена. «У нас пока нет подтверждения, что существует второе взрывное устройство, которым он может управлять дистанционно. Пока нет информации о его местонахождении, поскольку было сказано абстрактно, что такое устройство есть. Мы изучаем пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку где, возможно, такое устройство стояло», — сказал он.

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Глава МВД Украины Арсен Аваков, выступая перед журналистами, сообщил, что террорист отслеживает новости о происходящем через имеющийся у него смартфон и попросил СМИ внимательно относиться к публикуемой информации, поскольку это может осложнить переговоры. В частности, он назвал недостоверной информацию о том, что террорист лечился в психиатрической больнице, передает «Пятый канал». По его словам, правоохранительные органы уже установили контакт с семьей преступника.

Состояние заложников — нормальное, добавил Аваков.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, теракт, захват заложников
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