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На Украине мужчина захватил автобус с заложниками

По данным полиции, в захваченном автобусе могут находиться до 20 заложников. На месте ЧП слышны выстрелы, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет ситуацию под личный контроль
Фото: vl.npu.gov.ua
Фото: vl.npu.gov.ua

Вооруженный мужчина в украинском городе Луцк захватил автобус, взяв в заложники около 20 человек. Об этом сообщает управление национальной полиции по Волынской области. По данным полиции, у захватившего автобус мужчины есть взрывчатка и оружие.

Видео

В Волынской области введен оперативный план «Заложник». Движение в центре Луцка перекрыто в целях обеспечения безопасности граждан.

Портал Суспільне.ua сообщает, что захвативший автобус человек заперся в нем вместе с заложниками и выдвинул свои условия правоохранительным органам.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что берет ситуацию с захватом заложников в Луцке под свой личный контроль.

«Тревожные новости из Луцка. Утром в 9:25 в городскую полицию позвонил гражданин, который сообщил, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Полиция начала операцию «Заложник», СБУ ввела план «Бумеранг». Делается все, чтобы урегулировать ситуацию без жертв. Держу ход событий под личным контролем», — написал Зеленский на своей странице в сети Facebook.

Начальник полиции Волынской области Юрий Крошко заявил, что ранее на своих страницах в социальных сетях захвативший автобус писал про недовольство «системой на Украине».

«Ведутся переговоры, но он на контакт не идет. Постоянно звучат выстрелы. Прибыл спецназ. Пытаемся убедить его сдаться», — заявил Крошко (цитата по телеканалу «Первый»).

На место происшествия прибыл губернатор Волынской области Юрий Погуляйко.

Авторы: Евгений Калюков, Виктория Тютина
Теги: Украина, захват, заложники
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