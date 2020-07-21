На Украине мужчина захватил автобус с заложниками

По данным полиции, в захваченном автобусе могут находиться до 20 заложников. На месте ЧП слышны выстрелы, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет ситуацию под личный контроль

Фото: vl.npu.gov.ua

Вооруженный мужчина в украинском городе Луцк захватил автобус, взяв в заложники около 20 человек. Об этом сообщает управление национальной полиции по Волынской области. По данным полиции, у захватившего автобус мужчины есть взрывчатка и оружие.

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В Волынской области введен оперативный план «Заложник». Движение в центре Луцка перекрыто в целях обеспечения безопасности граждан.

Портал Суспільне.ua сообщает, что захвативший автобус человек заперся в нем вместе с заложниками и выдвинул свои условия правоохранительным органам.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что берет ситуацию с захватом заложников в Луцке под свой личный контроль.