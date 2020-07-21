В Луцке возле автобуса с заложниками прогремел взрыв

Фото: Mykola Martyniuk / Reuters

В Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников в автобусе, произошел взрыв. Об этом сообщают УНИАН и УНН.

Видео

По данным УНИАН, прогремело сразу несколько взрывов. «В Луцке произошло около трех взрывов. Только что», — сообщает издание.

УНН сообщает об одном взрыве. По его информации, захвативший заложников бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось. «Никто не пострадал», — говорится в публикации.