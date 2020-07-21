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Зеленский заявил о личном контроле ситуации с захватом заложников в Луцке

Фото: Tetiana Hrishyna / Reuters
Фото: Tetiana Hrishyna / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский взял ситуацию с заложниками под личный контроль, сообщил он на своей странице в Facebook.

Как пишет президент, в Луцке утром 21 июля позвонил в полицию мужчина, который сообщил, что захватил автобус с заложниками. Также, по словам Зеленского, были слышны выстрелы и был поврежден сам автобус.

Захват заложников на Украине. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Неизвестный мужчина захватил пассажирский автобус утром 21 июля в городе Луцк Волынской области

«Сейчас проводится полицейская операция «Заложник», а Служба безопасности Украины ввела план «Бумеранг», — добавил он. Зеленский отметил, что на данный момент предпринимаются все возможные меры, чтобы решить конфликт без жертв. «Держу ход событий под личным контролем», — уточнил президент.

Появилось видео с места захвата заложников в автобусе на Украине
Общество

Ранее мужчина в украинском городе Луцке в Волынской области захватил автобус с пассажирами. Он взял в заложники около 20 человек. Местная полиция сообщала, что у него есть взрывчатка и оружие.

Полицейские завели уголовное дело по ч. 2 ст. 147 УК Украины (захват заложников). Президент Украины Владимир Зеленский взял ситуацию с захватом заложников под свой личный контроль.

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Теги: Владимир Зеленский, Украина, захват
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