Зеленский заявил о личном контроле ситуации с захватом заложников в Луцке

Фото: Tetiana Hrishyna / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский взял ситуацию с заложниками под личный контроль, сообщил он на своей странице в Facebook.

Как пишет президент, в Луцке утром 21 июля позвонил в полицию мужчина, который сообщил, что захватил автобус с заложниками. Также, по словам Зеленского, были слышны выстрелы и был поврежден сам автобус.

«Сейчас проводится полицейская операция «Заложник», а Служба безопасности Украины ввела план «Бумеранг», — добавил он. Зеленский отметил, что на данный момент предпринимаются все возможные меры, чтобы решить конфликт без жертв. «Держу ход событий под личным контролем», — уточнил президент.