Лишенного сана схиигумена оштрафовали за проповедь с отрицанием COVID-19

Здание суда в Верхней Пышме, где проходит заседание по делу лишённого сана отца Сергия (Николая Романова) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Лишенный духовного сана отец Сергий (Николай Романов) был признан виновным в административном правонарушении, ему назначен штраф в 90 тыс. руб. Такое решение принял суд города Верхняя Пышма Свердловской области, сообщает Znak.com.

Судья судебного участка № 3 признала отца Сергия (Николая Романова) виновным в распространении недостоверной информации в интернете, которая создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Сам Сергий на суд не явился, его интересы представляла юрист Светлана Герасимова.

В оправдание своего подзащитного она заявила, что Сергий читал проповедь в церкви, и она не предназначалась для широких масс. По ее словам, сам он не участвовал в публикации видеозаписи с проповедью на YouTube.

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