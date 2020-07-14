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В РПЦ отстранили от служения сподвижников разжалованного схиигумена

Церковный суд предупредил клириков, что участвовать в совместных службах с лишенным сана Сергием нельзя, но они не вняли предупреждению и были запрещены в служениии
Схиигумен Сергий (Николай Романов)
Схиигумен Сергий (Николай Романов) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Екатеринбургская епархия отстранила от службы несколько священнослужителей, которые не подчинились решению церковного суда и продолжали участвовать в службах с лишенным сана схиигуменом Сергием (Николай Романов) в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на епархию.

«Данные клирики запрещены в служении, о чем они были неоднократно предупреждены. Как ранее уже говорил отец Максим Миняйло, другие клирики покинули обитель еще в июне вслед за игуменьей Варварой, являющейся законной, назначенной Синодом, руководительницей Среднеуральского женского монастыря», — пояснили в епархии.

В епархии также напомнили, что церковный суд после запрета в служении Сергию предупредил, что «сослужение со схиигуменом Сергием [Романовым], если он дерзнет в состоянии запрета совершать богослужения, повлечет запрещение в священнослужении и самих сослужащих».

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В середине июня схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть. Монахиням, которые были с ним не согласны, пришлось уйти вместе с игуменьей Варварой.

3 июля Церковный суд в Екатеринбурге лишил Сергия сана схиигумена. Суд города Верхняя Пышма Свердловской области 7 июля признал монаха виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф в размере 90 тыс. руб. Судья судебного участка № 3 признала Сергия виновным в распространении недостоверной информации в интернете, которая создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Сам Сергий на суд не явился, его интересы представляла юрист Светлана Герасимова.

Схиигумен вошел в конфликт с церковными и светскими властями в связи с закрытием храмов во время эпидемии коронавируса. Он выступил категорически против этого решения, назвал вирус выдумкой и проклинал всех, кто закрывает храмы. «Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род!» — говорит он на одной из видеозаписей. Сергий также критиковал «попытки чипизации» населения, выступал против введения ИНН и призывал к «восстановлению контроля» в стране. Полиция усмотрела в его словах признаки разжигания ненависти.

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Схиигумен Сергий (Николай Романов)

Сергий также предлагал нескольким высшим епископам РПЦ сложить с себя полномочия.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: РПЦ, отстранение, священники
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