В РПЦ отстранили от служения сподвижников разжалованного схиигумена

Церковный суд предупредил клириков, что участвовать в совместных службах с лишенным сана Сергием нельзя, но они не вняли предупреждению и были запрещены в служениии

Схиигумен Сергий (Николай Романов) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Екатеринбургская епархия отстранила от службы несколько священнослужителей, которые не подчинились решению церковного суда и продолжали участвовать в службах с лишенным сана схиигуменом Сергием (Николай Романов) в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на епархию.

«Данные клирики запрещены в служении, о чем они были неоднократно предупреждены. Как ранее уже говорил отец Максим Миняйло, другие клирики покинули обитель еще в июне вслед за игуменьей Варварой, являющейся законной, назначенной Синодом, руководительницей Среднеуральского женского монастыря», — пояснили в епархии.

В епархии также напомнили, что церковный суд после запрета в служении Сергию предупредил, что «сослужение со схиигуменом Сергием [Романовым], если он дерзнет в состоянии запрета совершать богослужения, повлечет запрещение в священнослужении и самих сослужащих».

В середине июня схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и фактически захватил в нем власть. Монахиням, которые были с ним не согласны, пришлось уйти вместе с игуменьей Варварой.