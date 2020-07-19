Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Twitter удалил пост президента США Дональда Трампа после жалобы о нарушении авторских прав, передает Reuters.

Речь идет о предвыборном ролике, размещенном помощником президента Дэниэлом Скавино, который ретвитнул Трамп. В нем использовалась песня американской рок-группы Linkin Park. Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой «Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав»

В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе. «Мы отвечаем на действительные жалобы на нарушение авторских прав, отправленные нам их владельцами или уполномоченными представителями», — заявили в компании.

Противостояние Трампа и Twitter началось в мае, после того как социальная сеть пометила несколько постов главы государства специальным значком, предупреждающем о недостоверности информации.