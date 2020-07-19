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Политика ,  
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Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Twitter удалил пост президента США Дональда Трампа после жалобы о нарушении авторских прав, передает Reuters.

Речь идет о предвыборном ролике, размещенном помощником президента Дэниэлом Скавино, который ретвитнул Трамп. В нем использовалась песня американской рок-группы Linkin Park. Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой «Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав»

В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе. «Мы отвечаем на действительные жалобы на нарушение авторских прав, отправленные нам их владельцами или уполномоченными представителями», — заявили в компании.

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Противостояние Трампа и Twitter началось в мае, после того как социальная сеть пометила несколько постов главы государства специальным значком, предупреждающем о недостоверности информации.

После этого Трамп подписал приказ о более жестком регулировании социальных сетей. Президент также заявил, что мог бы закрыть Twitter на территории США. после этого компания скрыла связанный с протестами твит главы Белого дома.

В июне Twitter удалил из ленты Трампа видео, посвященное смерти афроамериканца Джорджа Флойда и последовавшим за этим протестам, сославшись на жалобы правообладателей.

Теги: Twitter, Дональд Трамп, авторские права
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