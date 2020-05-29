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Технологии и медиа ,  
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Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»

В нем президент сообщил, что, если в городе начнется мародерство, правоохранители откроют стрельбу. Беспорядки там начались после смерти чернокожего. Twitter не стал блокировать твит из-за возможного общественного интереса
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Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Twitter пометил сообщение президента Дональда Трампа, связанный с протестами в Миннеаполисе, как твит, нарушающий правила соцсети «в отношении героизации насилия».

Однако сотрудники соцсети решили не блокировать его, поскольку твит «может представлять собой предмет общественного интереса».

В сообщении, которое вызвало неодобрение Twitter, Трамп писал, что бандиты оскорбляют память Джорджа Флойда и он этого не допустит. Речь идет об афроамериканце, которого задержали в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) по подозрению в использовании фальшивых документов. Задержание попало на видео, и на кадрах заметно, что белый полицейский надавил коленом на горло Флойда. Через несколько часов тот умер в больнице.

«Только что говорил с губернатором (Миннеаполиса) Тимом Вальцем и сообщил, что военные будут с ним все время. При любых сложностях мы возьмем на себя управление, а как только начнется мародерство, начнется и стрельба», — заявил в маркированном твите Трамп. Он также пригрозил, что направит бойцов Нацгвардии в Миннеаполис, если власти не возьмут ситуацию под контроль, и «правильно» выполнит работу.

В Twitter Нацгвардии говорилось, что в Миннеаполис и окрестности направили больше 500 бойцов.

Трамп пригрозил закрыть Twitter на территории США
Технологии и медиа
Дональд Трамп

Новое противостояние Трампа и Twitter возникло после того, как американский президент подписал исполнительный приказ о регулировании соцсетей и предотвращении онлайн-цензуры. На пресс-конференции президент США заявил, что мог бы закрыть Twitter, но для этого нужно пройти юридические процедуры. Соцсеть охарактеризовала указ как «реакционный и политизированный подход к историческому закону». Twitter сослался на 230-й раздел закона об этике в области коммуникаций, который «защищает американские инновации и свободу выражения мнений, опираясь на демократические ценности». Соцсеть считает, что попытки Трампа подрывают будущее онлайн-высказываний и свободы в интернете.

Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Президент подписал исполнительный указ после того, как Twitter пометил несколько его сообщений специальным значком, предупреждающим читателей, что содержащаяся в них информация может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Twitter, Дональд Трамп, акции протеста
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