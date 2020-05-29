Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»

В нем президент сообщил, что, если в городе начнется мародерство, правоохранители откроют стрельбу. Беспорядки там начались после смерти чернокожего. Twitter не стал блокировать твит из-за возможного общественного интереса

Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Twitter пометил сообщение президента Дональда Трампа, связанный с протестами в Миннеаполисе, как твит, нарушающий правила соцсети «в отношении героизации насилия».

Однако сотрудники соцсети решили не блокировать его, поскольку твит «может представлять собой предмет общественного интереса».

В сообщении, которое вызвало неодобрение Twitter, Трамп писал, что бандиты оскорбляют память Джорджа Флойда и он этого не допустит. Речь идет об афроамериканце, которого задержали в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) по подозрению в использовании фальшивых документов. Задержание попало на видео, и на кадрах заметно, что белый полицейский надавил коленом на горло Флойда. Через несколько часов тот умер в больнице.

«Только что говорил с губернатором (Миннеаполиса) Тимом Вальцем и сообщил, что военные будут с ним все время. При любых сложностях мы возьмем на себя управление, а как только начнется мародерство, начнется и стрельба», — заявил в маркированном твите Трамп. Он также пригрозил, что направит бойцов Нацгвардии в Миннеаполис, если власти не возьмут ситуацию под контроль, и «правильно» выполнит работу.