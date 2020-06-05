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Twitter удалил видео с речью Трампа о гибели Флойда

Видео сторонников Трампа, которое репостнул сам президент, содержало его речь о ситуации вокруг беспорядков. Ролик удалили, сославшись на жалобу обладателей авторских прав на кадры
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Twitter удалил видео, размещенное предвыборной командой президента США Дональда Трампа и посвященное гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной компания называет жалобы со стороны правообладателя.

Видео появилось в официальном аккаунте Team Trump 4 июня. По описанию The Hill, оно включало речь главы государства через несколько дней после смерти Флойда: слова президента шли фоном к изображениям погибшего и мирных демонстраций в его поддержку. Потом появлялись изображения беспорядков и грабежей: на их фоне Трамп уже говорил о «насилии и анархии» со стороны «радикальных левых групп» и, наконец, о полицейских как о «преданных государственных служащих». Фоном при этом служили кадры с полицейскими, которые обнимались с демонстрантами и приводили в порядок улицы.

Подпись к видео гласила: «Мы работаем над созданием более справедливого общества, но это значит созидание, а не разрушение. Возьмитесь за руки, не размахивая кулаками. Вставайте в знак солидарности, не поддавайтесь враждебности».

Это видео из аккаунта президентской команды до того, как его удалили, успел репостнуть сам американский лидер и его сын Дональд Трамп-младший.

Представитель Twitter объяснил The Hill, что компания получила жалобу по меньшей мере от одного из правообладателей кадров, появившихся в этом видео. Юристы изучили эту жалобу и сочли, что она соответствует закону об авторских правах Digital Millennium Copyright Act.

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Технологии и медиа
Дональд Трамп

Пhедставители команды Трампа, однако, обвиняют Twitter в цензуре из-за удаления видео. «Этот инцидент служит еще одним напоминанием о том, что Twitter меняет правила <...>, от сомнительного удаления веселого видео c Nickelback (речь идет об удалении прошлогоднего видео Трампа, на которое из-за саундтрека пожаловалась рок-группа Nickelback. — РБК) до привередливого фактчекинга и манипулирования в СМИ сомнительными обвинениями в нарушении авторских прав. Twitter регулярно отказывается объяснять, почему их правила, похоже, затрагивают только кампанию Трампа, но не других. Цензура в отношении важного послания президента о единстве во время протестов из-за смерти Джорджа Флойда стала печальным примером этого двойного стандарта», — цитирует The Hill слова представителя кампании действующего президента Эндрю Кларка.

Беспорядки в городах США. Главное
Общество

Протесты в США начались после гибели 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, игнорируя жалобы Флойда, что он не может дышать. Этот эпизод попал на видео. В крупных городах Америки протесты переросли в погромы и беспорядки, сопровождавшиеся грабежами, поджогами и убийствами. В ряде городов США введен комендантский час, в других власти решили ввести части Национальной гвардии и военных.

Теги: Twitter, Дональд Трамп
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