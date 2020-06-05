Twitter удалил видео с речью Трампа о гибели Флойда
Twitter удалил видео, размещенное предвыборной командой президента США Дональда Трампа и посвященное гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной компания называет жалобы со стороны правообладателя.
Видео появилось в официальном аккаунте Team Trump 4 июня. По описанию The Hill, оно включало речь главы государства через несколько дней после смерти Флойда: слова президента шли фоном к изображениям погибшего и мирных демонстраций в его поддержку. Потом появлялись изображения беспорядков и грабежей: на их фоне Трамп уже говорил о «насилии и анархии» со стороны «радикальных левых групп» и, наконец, о полицейских как о «преданных государственных служащих». Фоном при этом служили кадры с полицейскими, которые обнимались с демонстрантами и приводили в порядок улицы.
Подпись к видео гласила: «Мы работаем над созданием более справедливого общества, но это значит созидание, а не разрушение. Возьмитесь за руки, не размахивая кулаками. Вставайте в знак солидарности, не поддавайтесь враждебности».
Это видео из аккаунта президентской команды до того, как его удалили, успел репостнуть сам американский лидер и его сын Дональд Трамп-младший.
Представитель Twitter объяснил The Hill, что компания получила жалобу по меньшей мере от одного из правообладателей кадров, появившихся в этом видео. Юристы изучили эту жалобу и сочли, что она соответствует закону об авторских правах Digital Millennium Copyright Act.