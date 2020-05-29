Трамп пригрозил закрыть Twitter на территории США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он намерен закрыть социальную сеть Twitter. Об этом сообщает Business Insider.

«Я думаю, что я мог бы закрыть его (Twitter. — РБК). Но нужно пройти юридические процедуры. Если бы он мог быть законно закрыт, я бы сделал это», — сказал американский президент.

Комментарий Трампа прозвучал вскоре после того, как он подписал исполнительный приказ о регулировании соцсетей и «предотвращении онлайн-цензуры». Документ призван установить новое регулирование на основе раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Этот закон в значительной степени освобождает технологические компании от ответственности за комментарии, видеоматериалы и иной контент, оставленный пользователями.

В среду, 27 мая, Трамп публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат «заглушать голоса консерваторов». Такое заявление президент сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было помечено специальным значком, который предупреждал читателей о том, что содержащаяся в твите информация может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. В публикации Трампа говорилось, что демократы, рассылая жителям некоторых штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.

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