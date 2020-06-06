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Протесты в США ,  
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Создатель Twitter ответил на обвинения в незаконном удалении видео Трампа

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Джек Дорси
Джек Дорси (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Twitter удалил предвыборный ролик президента США Дональда Трампа из-за поступивших жалоб на нарушение авторских прав, написал основатель социальной сети и ее генеральный директор Джек Дорси в ответ на обвинения со стороны главы государства.

«Не правда и не незаконно. Его удалили, потому что мы получили жалобу о нарушении DMCA (закон США об авторском праве в цифровую эпоху) со стороны правообладателя», — указал он, комментируя пост Трампа, в котором президент назвал удаление видео нелегальным.

Предвыборный штаб Трампа разместил в социальной сети ролик, в котором политик на фоне кадров американских беспорядков и грабежей говорил о насилии и анархии со стороны «радикальных левых групп».

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Он также называл полицейских преданными государственными служащими, фоном демонстрировалось, как правоохранители обнимаются с демонстрантами и убирают улицы. Подпись к видео призывала американцев созидать, а не разрушать, «взяться за руки», а не «размахивать кулаками».

Представитель кампании действующего президента Эндрю Кларк после удаления ролика заявил, что Twitter «регулярно отказывается объяснять, почему их правила, похоже, затрагивают только кампанию Трампа, но не других».

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Ранее Twitter уже вызывал возмущение Трампа после пометок его постов о выборах как требующими проверки фактов. В конце мая президент заявил, что закроет Twitter, если это будет юридически возможно.
 

Теги: Дональд Трамп, Twitter, США
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