Создатель Twitter ответил на обвинения в незаконном удалении видео Трампа

Джек Дорси (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Twitter удалил предвыборный ролик президента США Дональда Трампа из-за поступивших жалоб на нарушение авторских прав, написал основатель социальной сети и ее генеральный директор Джек Дорси в ответ на обвинения со стороны главы государства.

«Не правда и не незаконно. Его удалили, потому что мы получили жалобу о нарушении DMCA (закон США об авторском праве в цифровую эпоху) со стороны правообладателя», — указал он, комментируя пост Трампа, в котором президент назвал удаление видео нелегальным.

Предвыборный штаб Трампа разместил в социальной сети ролик, в котором политик на фоне кадров американских беспорядков и грабежей говорил о насилии и анархии со стороны «радикальных левых групп».