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National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия. К такому выводу пришел американский журнал The National Interest.

Издание отмечает, что сейчас Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, в 2028 году ожидается, что она будет контролировать 20% глобального рынка зерна. Это влияние может усилиться благодаря вводу в оборот новых сельскохозяйственных земель.

«Россия может сделать экспорт [пшеницы] политическим рычагом. Она могла бы использовать его для влияния на страны с продовольственной нестабильностью», — пишет журнал.

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Экономика
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В качестве примера The National Interest приводит квоту на экспорт пшеницы и других видов зерновых культур в период пандемии коронавируса. «Действия России привели к тому, что другие страны поспешили увеличить свои запасы зерна, добавив дополнительные расходы бюджетам», — поясняет издание.

Авторы публикации отмечают, что Москва не впервые ограничивает экспорт пшеницы — это происходило в 2010 году из-за засухи. Тогда последствиями запрета стало повышение цен на продукты питания во всем мире. В журнале отметили, что и десять лет назад, и сейчас Россия ввела экспортные квоты несмотря на собственные значительные запасы зерна.

«Учитывая использование Россией своей ресурсной мощи, ее роль на мировых рынках пшеницы вызывает обеспокоенность», — говорится в статье. Ее авторы утверждают, что Москва может использовать продовольственную безопасность как оружие в «международной гибридной войне». И такое поведение представляет опасность для других стран.

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Экономика
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

В конце марта Минсельхоз предложил установить временную квоту на вывоз российской пшеницы и ряда других зерновых культур за рубеж для сдерживания цен. К 26 апреля Россия полностью выбрала эту квоту и прекратила экспортировать зерно за исключением стран ЕАЭС. Поставки возобновились после 1 июля.

После этого Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы на международном рынке. В связи с этим многие страны попытались нарастить объемы импорта зерна на фоне пандемии коронавируса.

Теги: Россия, экспорт, пшеница
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