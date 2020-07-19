National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России

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Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия. К такому выводу пришел американский журнал The National Interest.

Издание отмечает, что сейчас Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, в 2028 году ожидается, что она будет контролировать 20% глобального рынка зерна. Это влияние может усилиться благодаря вводу в оборот новых сельскохозяйственных земель.

«Россия может сделать экспорт [пшеницы] политическим рычагом. Она могла бы использовать его для влияния на страны с продовольственной нестабильностью», — пишет журнал.

В качестве примера The National Interest приводит квоту на экспорт пшеницы и других видов зерновых культур в период пандемии коронавируса. «Действия России привели к тому, что другие страны поспешили увеличить свои запасы зерна, добавив дополнительные расходы бюджетам», — поясняет издание.